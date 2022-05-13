Благоустройство исторических переулков стартовало в районах Арбат и Хамовники

В столице начались работы по благоустройству исторических переулков Арбата и Хамовников. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Речь идет о 18 переулках.

Это Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский и другие переулки. Там уже отремонтировали и заменили водопроводные, тепловые и канализационные сети.

Сейчас для безопасности москвичей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки и информационные баннеры, а также организованы безопасные проходы. Впереди большой объем работы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

