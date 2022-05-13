В Москве у посольства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги

Москвичи несут цветы к импровизированному памятнику освободителям Риги у латвийского посольства. Парламент Латвии в свою очередь разрешил снести такой монумент в Риге памяти советских воинов.

Демонтаж состоится в ближайшее время, заявил российский посол. Тем временем в Москве к памятнику выстраивается очередь. Видео выложили в Сеть очевидцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.