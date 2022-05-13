Переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта построят до конца 2022 года

Пешеходный переход через пути МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта планируют достроить до конца 2022 года. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы.

Это будет один из самых длинных надземных переходов в городе. Его протяженность составит 120 метров. В данный момент специалисты обустраивают лестничные сходы, собирают пролетные строения.

В пресс-службе столичного Стройкомплекса напомнили, что, согласно поручению мэра, до 2024 года через пути МЦД-1 в Москве должны построить восемь пешеходных переходов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

