Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Движение в Москве оценивается в 5 баллов. Об этом сообщили в ЦОДД. Общая длина заторов в городе – 180 километров.



На Нижегородской улице перед ТТК в сторону центра столкнулись два автомобиля. Движение затруднено на три километра.

На проспекте Маршала Жукова в районе дома № 51 столкнулись два автомобиля и мотоцикл. На месте работает ГИБДД. Движение затруднено на пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

