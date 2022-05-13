Трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

Движение в Москве оценивается в 5 баллов. Об этом сообщили в ЦОДД. Общая длина заторов в городе – 200 километров.

На шоссе Энтузиастов в районе ТЦ "Город" столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл. Движение затруднено на 6 километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



