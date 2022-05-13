Плотный поток сформировался на МКАД

Главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров рассказал, что движение в городе оценивается в 5 баллов.

Сложно проехать на востоке Московской кольцевой дороги по внутренней стороне из-за дорожных работ на 14-м километре. Затор начинается от Кетчерской улицы и продолжает расти.

Также из-за дорожных работ придется потолкаться на внешней стороне Московской кольцевой перед Осташковской улицей. Движение затруднено от Ярославского шоссе, а также со съезда с Ярославского шоссе из области.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

