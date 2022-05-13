Колесо обозрения "Солнце Москвы" планируют открыть летом в столице

На ВДНХ летом откроется самое большое колесо обозрения Европы – "Солнце Москвы". Его высота составит 140 метров. Это почти 46-этажный дом.

Все кабины аттракциона будут с кондиционерами, отоплением, видеонаблюдением. Можно будет даже связаться с оператором аттракциона. Кабины могут стать площадкой для проведения мастер-классов, регистрации брака, фотосессий, занятий йогой и не только.

С самой высокой точки колеса обозрения открывается обзор в радиусе 50 километров. Можно увидеть главные достопримечательности ВДНХ и окрестностей. На аттракционе одновременно смогут находиться до 450 человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

