ЦОДД оценил трафик на дорогах столицы в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров сообщил, что движение в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 105 километров.



На Щелковском шоссе в сторону центра перед пересечением с Чусовской улицей произошло ДТП с участие двух автомобилей. Затор начинается от Хабаровской улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

