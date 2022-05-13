Съезд с МКАД на Осташковскую улицу в сторону области будет перекрыт до 25 мая

На пересечении Московской кольцевой с Осташковским шоссе изменилась схема движения. До 25 мая перекрыт съезд с МКАД на Осташковскую улицу в сторону области. А с 26 по 29 мая закроют съезд с нее в сторону центра.

Как пояснили в Дептрансе, ограничения связаны со строительством транспортной развязки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

