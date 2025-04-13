Часть набережной Тараса Шевченко на время станет пешеходной

Пешеходным станет участок набережной Тараса Шевченко от дома №12 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион". По выходным и праздничным дням проезд для автомобилистов ограничен. Этот участок дороги закрывают для автомобилей уже восьмой год подряд.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, такие меры не только улучшают атмосферу, но и снижают уровень шума и вредных выбросов.

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