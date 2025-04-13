Около 600 жителей столицы приступают к осмотру квартир по программе реновации в Троицке. Этой весной город предложил москвичам жилье в новостройке из двух корпусов вместо шести старых зданий.

Территории возле новых домов благоустроили. Там есть детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Ранее в квартиры в Троицком административном округе заселились более 2,5 тысяч жителей 36 старых зданий.

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