Москвичам рассказали, какие будут активности на фестивале "Пасхальный дар"

В Москве готовят масштабный фестиваль "Пасхальный дар". По традиции он будет благотворительным и посвященным добрым делам.

Там можно будет испечь куличи и сделать своими руками сувениры, посетить концерты и ярмарки, а еще познакомиться с питомцами из приютов и, возможно, забрать домой жиивотного.

На каких площадках будут принимать гостей? И как будет работать транспорт в праздничные выходные? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.