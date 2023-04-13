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Москвичам рассказали, какие будут активности на фестивале "Пасхальный дар"

Москвичам рассказали, какие будут активности на фестивале "Пасхальный дар"

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Фестиваль "Пасхальный дар" начнется в Москве 15 апреля

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В Москве готовят масштабный фестиваль "Пасхальный дар". По традиции он будет благотворительным и посвященным добрым делам.

Там можно будет испечь куличи и сделать своими руками сувениры, посетить концерты и ярмарки, а еще познакомиться с питомцами из приютов и, возможно, забрать домой жиивотного.

На каких площадках будут принимать гостей? И как будет работать транспорт в праздничные выходные? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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