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Политика

Новости часа: в Москве появились украшения к старту фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: в Москве появились украшения к старту фестиваля "Пасхальный дар"

Москвичам сообщили о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

Собянин рассказал о развитии Сеченовского университета

Новости часа: Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Москвичам рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту через mos.ru

Кубок Гагарина впервые привезли в Центральный детский магазин на Лубянке

Фестиваль "Пасхальный дар" начнется в Москве 15 апреля

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Москвичам рассказали о записи в пункт отбора на военную службу по контракту

Заммэра столицы Бирюков рассказал о благоустройстве территорий возле ТПУ "Тимирязевская"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве идут последние приготовления к старту фестиваля "Пасхальный дар". В центре уже можно увидеть украшения.

Максимальную разрешенную скорость на участке М11 от Московской области до Петербурга с 15 апреля повысят до 130 километров в час. Об этом сообщили в "Автодоре".

Российские военные уничтожили в ЛНР склад боеприпасов ВСУ. Это данные Минобороны РФ.

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