Новости часа: в Москве появились украшения к старту фестиваля "Пасхальный дар"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве идут последние приготовления к старту фестиваля "Пасхальный дар". В центре уже можно увидеть украшения.

Максимальную разрешенную скорость на участке М11 от Московской области до Петербурга с 15 апреля повысят до 130 километров в час. Об этом сообщили в "Автодоре".

Российские военные уничтожили в ЛНР склад боеприпасов ВСУ. Это данные Минобороны РФ.