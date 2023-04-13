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Заммэра столицы Бирюков рассказал о благоустройстве территорий возле ТПУ "Тимирязевская"

Заммэра столицы Бирюков рассказал о благоустройстве территорий возле ТПУ "Тимирязевская"

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Возле ТПУ "Тимирязевская" появятся пешеходные маршруты и зоны отдыха с лавочками и качелями. Благоустройством территории займутся специалисты комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

На территории проложат дополнительную водосточною сеть и уберут под землю провода. Кроме того, обновления ждут улицу Академика Лисицына и проезды от улиц Костякова и Ивановской. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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