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Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" начнет работать в столице 15 апреля

Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" начнет работать в столице 15 апреля

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Научиться печь куличи, поучаствовать в мастер-классах, купить сувениры – все это смогут сделать москвичи и гости города уже на выходных. Традиционный благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" откроется в Москве 15 апреля.

В праздничные дни для удобства горожан изменится график работы транспорта. Сколько дней продлится фестиваль? И что еще подготовили для гостей?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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