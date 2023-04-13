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Дептранс сообщил, что 45 новых выделенных полос появилось в столице за 2022 год

Дептранс сообщил, что 45 новых выделенных полос появилось в столице за 2022 год

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45 новых выделенных полос появилось в Москве за 2022 год. В Дептрансе рассказали, как улучшилось движение городского транспорта после их введения в Юго-Западном округе.

По данным ведомства, интервалы движения сократились минимум на три минуты, а на отдельных маршрутах – до 13 минут. В час пик время поездки в среднем уменьшилось в 2,5 раза.

Например, жители стали быстрее доезжать до станций метро "Теплый Стан", "Зюзино", "Крымская" и "Тульская". А расписание транспорта стало лучше соблюдаться на 55 маршрутах.

Ввод одной такой полосы снижает число аварий с автобусами до 30–40%. В этом году в городе появится еще более 40 километров выделенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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