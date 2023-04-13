Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" откроется в Москве 15 апреля

Традиционный благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" откроется в столице 15 апреля. В праздничные дни для удобства горожан изменится график работы транспорта.

Например, в эти дни посетители смогут научиться создавать авторские пасхальные картины на творческих мастер-классах в Куркино и Зеленограде, а в Кузьминках –букеты из живых цветов, украшения из вербы.

Сколько дней продлится фестиваль? И что еще подготовили для гостей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.