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Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" откроется в Москве 15 апреля

Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" откроется в Москве 15 апреля

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Традиционный благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" откроется в столице 15 апреля. В праздничные дни для удобства горожан изменится график работы транспорта.

Например, в эти дни посетители смогут научиться создавать авторские пасхальные картины на творческих мастер-классах в Куркино и Зеленограде, а в Кузьминках –букеты из живых цветов, украшения из вербы.

Сколько дней продлится фестиваль? И что еще подготовили для гостей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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