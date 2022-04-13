В развитие ТиНАО планируется инвестировать 7 трлн рублей до 2035 года

Почти семь триллионов рублей собираются вложить в развитие ТиНАО до 2035 года. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Немалая часть средств пойдет на строительство жилья. Сегодня среди всех округов наибольший объем продаж новостроек приходится именно на ТиНАО.

С начала года там ввели в эксплуатацию 760 тысяч квадратных метров жилья. Помимо этого, строится социальная инфраструктура. Запускаются и промышленные объекты, что помогает обеспечить жителей районов работой.

До 2023 года в ТиНАО появится еще 12 тысяч рабочих мест. Также в 2022 году планируют построить 21 километр дорог в ТиНАО.