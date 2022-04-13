В столице расцвела мать-и-мачеха

В Москве расцвела мать-и-мачеха. Застать сезон мать-и-мачехи можно в "Аптекарском огороде". Мосприрода сообщила, что и на природных территориях уже появились первые цветы.

Мать-и-мачеха обычно цветет в марте–апреле. Сезон выдался холодным, поэтому она только распустилась. Растение из семейства сложноцветных или астровых.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.