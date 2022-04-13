Столичные службы начали готовить к навигации причалы Северного речного вокзала

Северный речной вокзал готовят к началу навигации. Об этом сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства приводят в порядок набережную и причалы. Их чистят, ремонтируют и красят.

На всех причалах должны обновить разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку, помыть лестницы, почистить металлические ограждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.