Контроль качества воды усилили в Москве из‑за весеннего паводка

На время паводка в столице усилили контроль за качеством водопроводной воды. Теперь пробы берут дважды в сутки. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На усиленный режим работы перевели сотрудников лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны. Пробы берут в устьях и притоках малых рек на разной глубине. Это помогает получить объективную информацию, уточнили в правительстве города. Изучают образцы вручную и с помощью автоматических анализаторов.

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