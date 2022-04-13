Бочкарев рассказал о начале архитектурной отделки станции "Нагатинский Затон" БКЛ

Началась архитектурная отделка пассажирской зоны станции "Нагатинский Затон" БКЛ. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Среди главных элементов дизайна – мозаика из натурального камня. На ней изобразят рыб, которые обитают в водоемах столичного региона. Монтаж панно начнется в ближайшее время. Полы на платформах выложат светлым гранитом.

Во второй половине апреля планируется приступить к облицовке стен мрамором белого цвета. Также скоро начнутся отделочные работы в кассовом зале станции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

