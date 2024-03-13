Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 13:00

Город

Около 1,6 тыс человек получили квартиры по реновации на востоке Москвы

Около 1,6 тыс человек получили квартиры по реновации на востоке Москвы

Сергей Собянин открыл обновленный универсальный спортзал "Дружба" в "Лужниках"

Цикл лекций и семинаров на тему ландшафтного дизайна проведут на ВДНХ

Начало сезона пассажирской навигации запланировали на конец апреля

Новости часа: в столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Детский сад на 150 мест и школу на 800 учеников построят в Дмитровском районе

"Это Москва. Туризм": топ столичных картинг-центров, где можно снять стресс

Применение нейросетей обсудят на форуме "Молодой специалист – строитель будущего" в Москве

"Это Москва, Строительство": как организовали возведение мостов на юго-западе столицы

"Моя Москва": Наталья Бестемьянова. Часть 2

Около 1,6 тысячи человек из 33 домов получили за зиму квартиры в 11 новостройках по программе реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

III Международный фестиваль правильного кино пройдет в Музее Победы с 30 апреля по 10 мая, передает пресс-служба музея.

Столичный производитель конденсатов получил статус резидента "Технополиса "Москва", сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Также на конкурсе "Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024" стартовал прием заявок, сообщила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Читайте также
городреновациякультуравидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика