Около 1,6 тыс человек получили квартиры по реновации на востоке Москвы

Около 1,6 тысячи человек из 33 домов получили за зиму квартиры в 11 новостройках по программе реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

III Международный фестиваль правильного кино пройдет в Музее Победы с 30 апреля по 10 мая, передает пресс-служба музея.

Столичный производитель конденсатов получил статус резидента "Технополиса "Москва", сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Также на конкурсе "Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024" стартовал прием заявок, сообщила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.