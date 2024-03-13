Цикл лекций и семинаров на тему ландшафтного дизайна проведут на ВДНХ

В экоцентре "Цветоводство" на ВДНХ пройдет цикл лекций и семинаров "Ландшафтные встречи". Их посетителям расскажут о методах планирования участка, способах и правилах размещения экотроп, о пользе растений-медоносов и участии в тематических выставках.

Кроме того, с 31 марта авиакомпания "Россия" запустит ежедневные рейсы из Москвы в Саратов.

А на Ходынском бульваре построят офисный квартал из трех корпусов, соединенных "парящей" стеклянной галереей.

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