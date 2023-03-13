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13 марта, 16:45

Общество

Новости часа: Мосгосстройнадзор осуществит внеплановую проверку ЖК "Событие"

Новости часа: Мосгосстройнадзор осуществит внеплановую проверку ЖК "Событие"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мосгосстройнадзор проведет внеплановую проверку ЖК "Событие", строящегося над тоннелем БКЛ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочников до 21 года внесли в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Обязательная маркировка БАДов может начаться в России с 1 октября 2023 года. Об этом сообщили в Минпромторге.

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городстроительствообществовидеоРоман Карлов
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