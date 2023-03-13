800 новых транспортных светофоров установят в 2023 году в Москве

В Москве продолжается работа по реконструкции и установке новых светофоров. Регуляторы движения разгружают перекрестки, облегчают выезд из дворов и обеспечивают безопасность на дорогах.

До конца этого года планируют установить свыше 800 транспортных и более 600 пешеходных светофоров. Регулирующие устройства уже появились на Новомосковской улице, в Дубовом и Шипиловском проездах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.