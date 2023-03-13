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Сложная ситуация возникла на дорогах Москвы из-за погоды

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На столичных водоемах усилили контроль из-за таяния льда

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На столичных дорогах было затруднено движение из-за замерзшей воды. Так, в ночь на 13 марта в Перове на Зеленом проспекте забуксовала скорая помощь. Добровольцам-толкачам сдвинуть ее с места удалось не с первого раза.

На Велозаводской улице движение заблокировал автобус. Его развернуло поперек дороги при попытке тронуться на наледи, так что перекрытыми оказались все три ряда. Водителю пришлось дожидаться автомобиль коммунальной службы, а пассажирам пришлось идти пешком. Наладить проезд удалось только через два часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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