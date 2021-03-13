Водителей в Москве просят не превышать скорость из-за гололедицы

Водителей в Москве просят не превышать скорость и соблюдать дистанцию из-за гололедицы. К тому же в столице прогнозируются метель и сильный ветер.

За сутки снега прибавилось на сантиметр. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

