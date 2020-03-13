Плотный поток сформировался на шоссе Энтузиастов

Движение в городе оценивается в пять баллов. Общая длина заторов составляет 140 километров. В эти минуты наблюдается плотный поток на 18-м километре МКАД. Там проводятся дорожные работы.

На радиальных магистралях сейчас трудно проехать по Ярославскому шоссе в сторону центра. Затор начинается от Федоскинской улицы и заканчивается после Северянинского путепровода.

На шоссе Энтузиастов стандартное затруднение наблюдается в сторону центра перед метро "Авиамоторная".

В столице действует экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. В течение дня ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

