Москвичам рассказали, как власти развивают науку в городе

Москва обладает одним из наиболее мощных интеллектуальных и технологических потенциалов среди мегаполисов мира. В столице расположено 840 научных организаций – это более 20% всех учреждений, выполняющих исследования и разработки в России.

Развивать науку в Москве помогает создание инфраструктуры. Например, в 2024 году завершили создание нового кампуса Бауманского университета, в состав которого вошли научно-исследовательские лаборатории с передовым оборудованием, инжиниринговый и биомедицинский центры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.