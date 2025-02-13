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Новости

Новости

13 февраля, 19:45

Город

Москвичам рассказали, как власти развивают науку в городе

Москвичам рассказали, как власти развивают науку в городе

Новости часа: Ленинградский вокзал станет максимально комфортным для пассажиров

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

"Мой район. Новости": в Басманном районе приведут в порядок исторический дом

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

На Зубовском бульваре нашли надгробие XIX века

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: свыше 1 млн "квадратов" деловой недвижимости построили в Москве в 2024 году

Новости часа: 9 тыс москвичей присоединятся к волонтерскому корпусу 80-летия Победы

Москва обладает одним из наиболее мощных интеллектуальных и технологических потенциалов среди мегаполисов мира. В столице расположено 840 научных организаций – это более 20% всех учреждений, выполняющих исследования и разработки в России.

Развивать науку в Москве помогает создание инфраструктуры. Например, в 2024 году завершили создание нового кампуса Бауманского университета, в состав которого вошли научно-исследовательские лаборатории с передовым оборудованием, инжиниринговый и биомедицинский центры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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