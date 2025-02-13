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Новости

13 февраля, 14:45

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Новости часа: свыше 1 млн "квадратов" деловой недвижимости построили в Москве в 2024 году

Новости часа: свыше 1 млн "квадратов" деловой недвижимости построили в Москве в 2024 году

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,2 миллиона квадратных метров административно-деловой инфраструктуры возвели в Москве в 2024 году. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Около 30 старых домов расселили в районе Измайлово по реновации, сообщили в департаменте градостроительной политики.

67 тысяч человек купили билеты на межрегиональные автобусы в 2024 году через приложение "Метро Москвы", рассказали в Дептрансе.

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