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13 февраля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Строительство путепровода через СЗХ в сторону Рублевского шоссе планируется закончить в 2026 году, сообщил Сергей Собянин. Он откроет выезд из жилых и общественных кварталов Мнёвниковской поймы на основной ход Северо-Западной хорды. Благодаря путепроводу и новому мосту появится еще один маршрут до района Филевский парк, к Национальному космическому центру.

"В Краснопахорском районе идет формирование крупного промышленного кластера, ориентированного на выпуск пищевой продукции. Для строительства производств общей площадью около 580 тысяч квадратных метров город выделил по льготной ставке один рубль в год свыше 96 гектаров земли. На участках возведут распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий, а также готовых блюд", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласован проект реставрации здания кинотеатра "Победа", который является объектом культурного наследия. Здание на Абельмановской улице отреставрируют, оснастят новым оборудованием зрительные залы и театральные мастерские.

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