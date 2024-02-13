Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

В Москве обновили 70% зданий городских театров. Залы становятся комфортнее для зрителей, кроме того, в театрах появляется современное оборудование и технологии.

С 17 февраля изменится ночное расписание движения поездов на МЦД-3. Это касается Казанского и Ленинградского направлений. Увеличатся интервалы движения, составы будут останавливаться не на всех станциях, также некоторые поезда отменят.

Москвичей призывают быть осторожными, поскольку на дорогах скользко после ледяного дождя. В связи с гололедицей погодное предупреждение будет действовать до 14 февраля.

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