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Новости

13 февраля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

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Новости часа: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

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В Москве обновили 70% зданий городских театров. Залы становятся комфортнее для зрителей, кроме того, в театрах появляется современное оборудование и технологии.

С 17 февраля изменится ночное расписание движения поездов на МЦД-3. Это касается Казанского и Ленинградского направлений. Увеличатся интервалы движения, составы будут останавливаться не на всех станциях, также некоторые поезда отменят.

Москвичей призывают быть осторожными, поскольку на дорогах скользко после ледяного дождя. В связи с гололедицей погодное предупреждение будет действовать до 14 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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