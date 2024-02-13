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13 февраля, 13:45

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Более чем на 170 столичных площадках проведут бесплатные экскурсии ко Дню гида

Более чем на 170 столичных площадках проведут бесплатные экскурсии ко Дню гида

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Бесплатные экскурсии ко Дню гида пройдут более чем на 170 столичных площадках. Среди них – театры, музеи и библиотеки. Познавательные прогулки запланированы с 17 по 19 февраля. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В этом году к акции присоединились 14 новых площадок. Например, сотрудники "Геликон-оперы" проведут гостей за кулисы и познакомят с легендами старинного дома на Большой Никитской улице. Подробнее познакомиться со списком экскурсий можно в туристическом сервисе Russpass.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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