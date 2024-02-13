Москвичи смогут посмотреть цифровые шоу о транспортном каркасе города до 25 февраля

Организаторы выставки-форума "Россия" приглашают жителей столицы посмотреть, как формировался "Транспортный каркас Москвы". До 25 февраля на ВДНХ гостей ждут яркие цифровые шоу и увлекательные лекции. Любой желающий сможет изучить модель новейшего поезда, а также побывать на выступлении хора метрополитена.

Кроме того, перед посетителями выступят известные артисты, в том числе группа "Пицца", российская актриса Ирина Апексимова и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.