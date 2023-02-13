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Новый цифровой сервис для начинающих предпринимателей заработал в Москве

Новый цифровой сервис для начинающих предпринимателей заработал в Москве

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Новый сервис "Бизнес-треки" запустили на столичном портале mbm.mos.ru для начинающих предпринимателей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Это своего рода пошаговые инструкции для самых разных сфер. Например, для тех, кто хочет открыть собственное кафе, производство одежды или салон красоты. Всего есть 20 направлений.

В разработке треков принимали участие профессионалы, которые уже состоялись как предприниматели. Найти их советы и подсказки можно на портале mos.ru. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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