Московский зоопарк отметил 159-летие со дня основания

12 февраля Московскому зоопарку исполнилось 159 лет. В год своего основания он носил название "зоосад", в нем жили всего 300 животных.

Зоопарк не закрывался даже в годы Великой Отечественной войны. Потом он пережил материальные трудности 70–80-х годов. Тем не менее территорию и уникальных обитателей удалось сохранить. В первую очередь это заслуга людей, которые там работают.

В данный момент в зоопарке живут более 1,2 тысячи видов животных, а это свыше 10 тысяч особей в целом. В их числе есть и те, кому нужен особый уход, например, медведь Диксон, доставленный в столицу после ранения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.