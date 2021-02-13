Больше миллиона кубометров снега отправили с улиц Москвы на снегосплавные пункты

13 февраля, 14:30
Снегосплавные пункты Москвы работают в авральном режиме – на въезд туда выстраиваются очереди КАМАЗов, нагруженных под завязку.
За прошедшие сутки с дорог уже убрали больше миллиона кубометров снега, а метель еще продолжается.
Более 1 тысячи единиц техники и свыше 5 тысяч человек задействованы в уборке снега на территории Юго-Восточного округа столицы, сообщил префект ЮВАО Андрей Цыбин. Он отметил, что в течение понедельника – вторника все дворы в округе будут полностью очищены от снега.
Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.
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