Больше миллиона кубометров снега отправили с улиц Москвы на снегосплавные пункты

Снегосплавные пункты Москвы работают в авральном режиме – на въезд туда выстраиваются очереди КАМАЗов, нагруженных под завязку.

За прошедшие сутки с дорог уже убрали больше миллиона кубометров снега, а метель еще продолжается.

Более 1 тысячи единиц техники и свыше 5 тысяч человек задействованы в уборке снега на территории Юго-Восточного округа столицы, сообщил префект ЮВАО Андрей Цыбин. Он отметил, что в течение понедельника – вторника все дворы в округе будут полностью очищены от снега.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

