В Москве выпало рекордное за 50 лет количество осадков

Москва утопает в снегу. В городе выпало рекордное почти за 50 лет количество осадков. Высота сугробов превысила полметра.

На МКАД буксуют фуры. Движения там почти нет. Похожая ситуация на съездах с ТТК.

Как Москва переживает снежный армагеддон – в сюжете телеканала Москва 24.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

