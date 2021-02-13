Затор в 9 километров образовался на внутренней стороне МКАД

Вернемся к ситуации на МКАД, где заторы на дорогах продолжают растягиваться. Самый крупный в 9 километров образовался на внутренней стороне МКАД – от Профсоюзной улицы до Варшавского шоссе.



Крайне сложно проехать на участке перед Каширским шоссе до Северо-Восточной хорды. И еще один крупный затор длиной 7 километров начинается на внешней стороне перед Волоколамским шоссе до Северо-Восточной хорды.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

