На площадках "Московских сезонов" продолжают работать катки. Они будут открыты до конца зимы.

В столице действуют 25 ледовых пространств, где каждый желающий после предварительной регистрации может бесплатно покататься на коньках. Площадки расположены во всех районах города, искусственный лед соответствует международным стандартам.

Кроме того, работают прокат и бесплатная заточка коньков, а за безопасностью посетителей следит специальная служба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.