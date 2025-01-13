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Новости

13 января, 11:00

Общество

В Москве построят новый дом по программе реновации в Новогиреево

В Москве построят новый дом по программе реновации в Новогиреево

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 13 января

Собянин: центры госуслуг за год оказали более 130 тыс консультаций для бизнеса

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 13 января

Московские ярмарки выходного дня вновь заработали в привычном режиме

В Москве открылись новые центры проекта "Московское долголетие"

Москвичей призвали помочь белкам в зеленых зонах столицы

Пункты сбора елок установили на улицах столицы

Старый Новый год отметят в столице на площадках проекта "Зима в Москве"

В столице стартовала первая в этом году "Московская музейная неделя"

На Свободном проспекте, владении 6, возведут жилой дом площадью 12,5 тысячи квадратных метров в рамках программы реновации.

Сергей Собянин рассказал о дизайн-проектах станций метро "Крымская" и "ЗИЛ" на Троицкой линии. "Крымскую" оформят в морской тематике, а "ЗИЛ" будет выполнена с черным фоном.

Здание театра "Эрмитаж" в столице скоро отреставрируют.

В Крещенскую ночь (ночь на 19 января) в Москве ожидается температура выше нормы на 5 градусов – в городе будет по-весеннему тепло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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