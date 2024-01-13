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Новости

13 января, 19:35

Город

Новости часа: на ВДНХ зарегистрировали брак с использованием биометрических данных

Новости часа: на ВДНХ зарегистрировали брак с использованием биометрических данных

Москвичей предупредили, что прогулка по открытому льду опасна

Фриз отреставрировали на станции метро "Новокузнецкая"

Москвичам рассказали о благотворительной акции "Добрая елка"

Новости часа: барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик

Коммунальные службы Москвы проводят уборку города после снегопада

"Мой район. Новости": портал "Наш город" помог решить москвичам 8 млн вопросов

"Мой район. Новости": школу площадью более 20 тыс км построят в столичном ТиНАО

В столице рассказали о самых популярных маршрутах "Узнай Москву" на праздниках

Более 500 памятников архитектуры восстанавливают в столице

Почти 400 мероприятий организовали в новогодние праздники в культурных центрах Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

На ВДНХ зарегистрировали брак с использованием биометрических данных. Об этом сообщил центр биометрических исследований.

Московская музейная неделя пройдет в столице с 15 по 21 января. Информация опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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