Новости часа: на ВДНХ зарегистрировали брак с использованием биометрических данных

Почти 400 мероприятий организовали в новогодние праздники в культурных центрах Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

На ВДНХ зарегистрировали брак с использованием биометрических данных. Об этом сообщил центр биометрических исследований.

Московская музейная неделя пройдет в столице с 15 по 21 января. Информация опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

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