Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов в вечерний час пик

Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов в час пик вечером 13 января. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Заторы образовались на Большом Каменном мосту, Ленинградском и Щелковском шоссе. Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят противогололедные работы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.