Москва 24 в рубрике "Вертоледная площадка" загадала каток на Профсоюзной улице. Первой правильный ответ прислала телезрительница Майя.

Победительница получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.