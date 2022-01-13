Москвичам предложили отгадать каток на юго-западе города

Москва 24 запустила рубрику "Вертолед". В ней телеканал загадывает разные столичные катки.

Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Первый правильно ответивший получит приз. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.