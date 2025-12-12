12 декабря, 11:30Город
Специалисты утвердили планировку высотного парка на месте Московского монорельса
Специалисты утвердили проект планировки первого в России высотного круглогодичного парка, который появится на месте Московского монорельса.
Новое пространство протяженностью 4 километра будет расположено на высоте 6 метров и соединит Главный Ботанический сад РАН и Тимирязевский парк, охватив почти 82,5 гектара вдоль участка от станции метро "Тимирязевская" до Продольного проезда.
Бывшие станции монорельса переоборудуют в двухэтажные павильоны. Там разместят пространства для лекториев и образовательных мастер-классов, кафе с панорамными видами и другие функциональные зоны.
