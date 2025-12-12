Форма поиска по сайту

12 декабря, 11:30

Специалисты утвердили планировку высотного парка на месте Московского монорельса

Специалисты утвердили проект планировки первого в России высотного круглогодичного парка, который появится на месте Московского монорельса.

Новое пространство протяженностью 4 километра будет расположено на высоте 6 метров и соединит Главный Ботанический сад РАН и Тимирязевский парк, охватив почти 82,5 гектара вдоль участка от станции метро "Тимирязевская" до Продольного проезда.

Бывшие станции монорельса переоборудуют в двухэтажные павильоны. Там разместят пространства для лекториев и образовательных мастер-классов, кафе с панорамными видами и другие функциональные зоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов

