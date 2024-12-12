Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 12 декабря.

Температуру в системе отопления столицы скорректировали из-за ожидаемого похолодания, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. По прогнозам, в ближайшие дни по ночам будет до минус 12 градусов. Готовиться к этому начали, как обычно, заранее. Режим отопления выбирают согласно краткосрочным прогнозам синоптиков.

Мошенники нашли новый способ воровства данных банковских карт москвичей. Для этого они стали использовать сайты-двойники Единого транспортного портала столицы. Как рассказали в Дептрансе, схема следующая: люди пытаются пополнить "Тройку" или карту москвича, попадают на очень похожий, но неофициальный сайт, и деньги уходят аферистам.

Аналитики ЦОДД выпустили прогноз по загруженности дорог перед Новым годом. Самыми напряженными днями станут 19 и 20 декабря и период с 23-го по 25-е число. Количество машин на дорогах города увеличится на 30–50 тысяч по сравнению с началом декабря. Затрудненное движение обещают традиционно у крупных торговых центров, вокзалов и аэропортов, а также в центре столицы. Осложнить ситуацию могут снегопады.