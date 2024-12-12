Около 700 жителей Академического района Москвы начали переселять по программе реновации

В Академическом районе столицы начинается переселение около 700 жителей пяти старых домов. Предложения новых равнозначных квартир по программе реновации получили уже более 170 человек, еще 500 москвичей приступят к переезду в ближайшие три недели. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жители столицы переедут из домов, расположенных на улицах Шверника, Гримау и Большой Черемушкинской, в новостройку на улице Кедрова. Недалеко от этого дома находятся станции метро "Профсоюзная" и "Академическая", а также школы, детские сады, поликлиника, библиотека и кинотеатр.

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