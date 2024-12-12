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12 декабря, 00:00

Город

На Ходынке в центре "Зотов" открылся городской фестиваль "Архитектура для людей"

На Ходынке в центре "Зотов" открылся городской фестиваль "Архитектура для людей"

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В столице на Ходынке в центре "Зотов" открылся городской фестиваль "Архитектура для людей". Его цель – привлечь внимание к миру архитектуры и показать ее роль в современном обществе. Для этого здесь организовали экспозицию-лабиринт.

В нем известные столичные архитектурные бюро представили свой взгляд на 10 разных человеческих эмоций – от ностальгии и вдохновения до удивления и радости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоЕкатерина Кузнеченкова
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