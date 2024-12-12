В столице на Ходынке в центре "Зотов" открылся городской фестиваль "Архитектура для людей". Его цель – привлечь внимание к миру архитектуры и показать ее роль в современном обществе. Для этого здесь организовали экспозицию-лабиринт.

В нем известные столичные архитектурные бюро представили свой взгляд на 10 разных человеческих эмоций – от ностальгии и вдохновения до удивления и радости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.